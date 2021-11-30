Путин поручил кабмину за неделю подготовить план по борьбе с омикрон-штаммом ковида
По словам главы государства, серьёзность последствий новой разновидности инфекции станет понятна в ближайшее время. К любым мутациям нужно быть готовыми.
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Путин поручил кабмину за неделю подготовить план по борьбе с омикрон-штаммом ковида. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю обновить план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".
"Прошу правительство в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса", — сказал российский лидер на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовёт!".
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в необходимости сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма ковида. Вряд ли антиген инфекции резко изменится, кроме того, "Спутник V" даёт уверенный титр антител, заметил учёный.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. В ВОЗ также предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом.
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