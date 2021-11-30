Минздрав ОАЭ одобрил применение "Спутника лайт" как бустера для всех антиковидных вакцин

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ разрешило применение российского однокомпонентного препарата от коронавируса "Спутник лайт" в качестве универсального бустера для всех антиковидных вакцин. Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник V" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе иммунизации в ОАЭ", — говорится в релизе.