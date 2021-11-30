Минздрав ОАЭ одобрил применение "Спутника лайт" как бустера для всех антиковидных вакцин
Препарат будет доступен для всех совершеннолетних резидентов, его будут вводить через полгода после получения второго компонента любой из зарегистрированных в стране вакцин против CoViD-19.
Фото © Sputnikvaccine.com
Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ разрешило применение российского однокомпонентного препарата от коронавируса "Спутник лайт" в качестве универсального бустера для всех антиковидных вакцин. Об этом сообщает телеграм-канал "Спутник V" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Спутник лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе иммунизации в ОАЭ", — говорится в релизе.
Ранее в Сан-Марино зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Препарат одобрен и для самостоятельного применения, и в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин.
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