Гинцбург усомнился в необходимости сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма ковида

Сокращения сроков повторной вакцинации от ковида из-за появления нового штамма "омикрон" не потребуется, ведь "Спутник V" даёт больший спектр антител, чем другие препараты. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник V" даёт больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придётся это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится", — приводит слова учёного РИА "Новости".