Гинцбург усомнился в необходимости сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма ковида
Вряд ли антиген инфекции резко изменится, кроме того, "Спутник V" даёт уверенный титр антител, заметил учёный.
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Сокращения сроков повторной вакцинации от ковида из-за появления нового штамма "омикрон" не потребуется, ведь "Спутник V" даёт больший спектр антител, чем другие препараты. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Спутник V" даёт больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придётся это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится", — приводит слова учёного РИА "Новости".
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Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственно верный способ противостоять штамму "омикрон". Доктор выразил уверенность в том, что понадобится корректировка вакцин специально под эту новую мутацию.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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