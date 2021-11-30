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В Греции будут ежемесячно штрафовать не вакцинированных от ковида людей старше 60 лет

Премьер-министр страны Мицотакис сообщил, что перед рождественскими праздниками и после них гражданам предоставят бесплатные системы для самотестирования.

30 ноября, 11:25

Фото © ТАСС / AP

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что людям старше 60 лет необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, иначе на них ежемесячно будет налагаться штраф в размере 100 евро. Об этом глава кабмина сообщил, выступая на заседании совета министров.

"Невакцинированные греки старше 60 лет должны будут записаться на приём до 16 января, повторяю — 16 января, чтобы получить первую дозу. Им будет уделяться первоочередное внимание в системе вакцинации. В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы", — сказал премьер.

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Он отметил, что перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит всем взрослым бесплатные тесты для самостоятельной проверки, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей коронавируса. Мицотакис подчеркнул, что рано или поздно в Греции появится новый штамм CoViD-19 "омикрон", поэтому необходимо ускорить темпы прививочной кампании, а также "продолжать реализовать политику ещё быстрее".

Ранее Лайф рассказывал, что в Австрии решено сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, а за отказ сурово наказывать. Черновой проект закона об этом предусматривает штраф до 7200 евро.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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Комментариев: 1

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Дарина Юдинасегодня в 11:44

Да нам тоже надо сделать, как в Греции, только тогда пандемия пойдет на спад

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