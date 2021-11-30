Песков: В России не планируют введение штрафов за отказ от вакцинации

В России не планируют вводить штрафы и другие наказания за отказ от вакцинации против коронавируса, как это уже сделали в Австрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в Австрии решено сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, а за отказ сурово наказывать. Черновой проект закона об этом предусматривает штраф до 7200 евро. Ожидается, что новый регламент будет введён с февраля 2022 года. Так, штраф составит 3600 евро (более 300 тысяч рублей) или четыре месяца ареста за отказ от его выплаты. А штраф в 7200 евро (более 600 тысяч рублей) будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку.