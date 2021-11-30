НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Терапевт Романенко назвала главный симптом, который выдаёт нехватку витамина К

Медик отметила, что его дефицит, к счастью, встречается крайне редко. По словам специалиста, для устранения проблемы следует добавить в рацион зелень и растительные масла.

30 ноября, 09:45

Фото © Pexels

Главным симптомом нехватки витамина K в организме человека является повышенная кровоточивость. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко. Отметим, что этот витамин необходим для осуществления свёртывания крови, а также минерализации костной ткани.

"Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияния и послеоперационные кровотечения — всё это может быть симптомами недостаточности витамина K", — цитирует медика "Вечерняя Москва".

Диетолог рассказала о негативном влиянии дефицита витамина D на мозг

Диетолог рассказала о негативном влиянии дефицита витамина D на мозг

К примеру, если после удаления зуба повреждённые ткани продолжают кровоточить на протяжении длительного времени, необходимо задуматься о дефиците этого витамина. Кроме того, тревогу можно начинать бить и при формировании больших кровоподтёков при несерьёзных травмах, добавила Романенко.

В то же время дефицит витамина К встречается крайне редко, поскольку он содержится чуть ли не во всех продуктах питания. Терапевт подчеркнула, что для устранения его нехватки следует добавить в свой рацион зелень и растительные масла.

Учёные назвали витамин, недостаток которого может привести к смертельному риску при коронавирусе

Учёные назвали витамин, недостаток которого может привести к смертельному риску при коронавирусе

Ранее врач назвала важный витамин, которого не хватает курильщикам. Такие микроэлементы, по словам Елены Соломатиной, значительно снижают вред для здоровья никотинозависимых людей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1