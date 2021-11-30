Терапевт Романенко назвала главный симптом, который выдаёт нехватку витамина К

Главным симптомом нехватки витамина K в организме человека является повышенная кровоточивость. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко. Отметим, что этот витамин необходим для осуществления свёртывания крови, а также минерализации костной ткани.

"Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияния и послеоперационные кровотечения — всё это может быть симптомами недостаточности витамина K", — цитирует медика "Вечерняя Москва".

К примеру, если после удаления зуба повреждённые ткани продолжают кровоточить на протяжении длительного времени, необходимо задуматься о дефиците этого витамина. Кроме того, тревогу можно начинать бить и при формировании больших кровоподтёков при несерьёзных травмах, добавила Романенко.

В то же время дефицит витамина К встречается крайне редко, поскольку он содержится чуть ли не во всех продуктах питания. Терапевт подчеркнула, что для устранения его нехватки следует добавить в свой рацион зелень и растительные масла.