Терапевт Романенко назвала главный симптом, который выдаёт нехватку витамина К
Медик отметила, что его дефицит, к счастью, встречается крайне редко. По словам специалиста, для устранения проблемы следует добавить в рацион зелень и растительные масла.
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Главным симптомом нехватки витамина K в организме человека является повышенная кровоточивость. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко. Отметим, что этот витамин необходим для осуществления свёртывания крови, а также минерализации костной ткани.
"Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияния и послеоперационные кровотечения — всё это может быть симптомами недостаточности витамина K", — цитирует медика "Вечерняя Москва".
К примеру, если после удаления зуба повреждённые ткани продолжают кровоточить на протяжении длительного времени, необходимо задуматься о дефиците этого витамина. Кроме того, тревогу можно начинать бить и при формировании больших кровоподтёков при несерьёзных травмах, добавила Романенко.
В то же время дефицит витамина К встречается крайне редко, поскольку он содержится чуть ли не во всех продуктах питания. Терапевт подчеркнула, что для устранения его нехватки следует добавить в свой рацион зелень и растительные масла.
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