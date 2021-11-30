Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, в котором дипломат назвал "стягивание" российских войск "к границам" Незалежной "подлинной угрозой". Однако в комментариях читатели посчитали, что слова министра являются не более чем истерией.

Кулеба указал, что якобы существующее стягивание сил является попыткой "дестабилизировать" Украину и другие европейские страны. Он призвал поддержать Незалежную и отметил, что страна является "естественной частью европейского и евро-атлантического сообщества", а её вступление в ЕС и НАТО — "лишь вопрос времени".

"Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2", чем продолжать просить больше оружия и денег", — отметил один из пользователей под публикацией.

Некоторые комментаторы добавили, что Кулеба может "с радостью верить" в принятие Украины в Североатлантический альянс и ЕС, но дело не только во мнении министра. А кто-то подчеркнул, что "редко читает столько ерунды". Кроме того, один из пользователей отметил, что глава МИД Незалежной может найти своего слушателя в лице будущего немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к РФ. Однако в словах Кулебы, подчеркнул юзер, слышится "бряцание оружием".

"Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии", — добавил ещё один читатель.