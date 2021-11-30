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Немцы сочли истерией заявления Кулебы об "угрозе вторжения" России на Украину

Пользователи задались вопросом, что же РФ получит от этой войны, и отметили, что Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2".

30 ноября, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, в котором дипломат назвал "стягивание" российских войск "к границам" Незалежной "подлинной угрозой". Однако в комментариях читатели посчитали, что слова министра являются не более чем истерией.

Кулеба указал, что якобы существующее стягивание сил является попыткой "дестабилизировать" Украину и другие европейские страны. Он призвал поддержать Незалежную и отметил, что страна является "естественной частью европейского и евро-атлантического сообщества", а её вступление в ЕС и НАТО — "лишь вопрос времени".

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"Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2", чем продолжать просить больше оружия и денег", — отметил один из пользователей под публикацией.

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Некоторые комментаторы добавили, что Кулеба может "с радостью верить" в принятие Украины в Североатлантический альянс и ЕС, но дело не только во мнении министра. А кто-то подчеркнул, что "редко читает столько ерунды". Кроме того, один из пользователей отметил, что глава МИД Незалежной может найти своего слушателя в лице будущего немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к РФ. Однако в словах Кулебы, подчеркнул юзер, слышится "бряцание оружием".

"Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии", — добавил ещё один читатель.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России. Дипломат отметил, что Вашингтон стягивает военные базы к территории нашей страны. По словам министра, этот факт известен "любому школьнику".

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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