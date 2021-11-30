СВР заявила о давлении США на Евросоюз в вопросе Украины
Эмиссары Вашингтона и Лондона пытаются посеять панику, манипулируя ложными сведениями о вторжении.
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Вашингтон оказывает давление на Европейский союз в вопросе сдерживания России. Об этом сказано в пресс-релизе Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причём тональность такого диалога становится всё более жёсткой", — уточняется в заявлении пресс-бюро СВР.
По данным ведомства, эмиссары США и Великобритании пытаются посеять панику, манипулируя ложными сведениями о якобы грядущем полномасштабном вторжении России на Украину и последующей оккупации страны.
"Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. <…> В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнёра", — добавили в СВР.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности армии ответить на удар России. По мнению дипломата, в случае начала военного конфликта "всё произойдёт буквально в мгновение ока".
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