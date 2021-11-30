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СВР заявила о давлении США на Евросоюз в вопросе Украины

Эмиссары Вашингтона и Лондона пытаются посеять панику, манипулируя ложными сведениями о вторжении.

30 ноября, 09:32
<p>Фото © Scott Peterson / Getty Images</p>

Фото © Scott Peterson / Getty Images

Вашингтон оказывает давление на Европейский союз в вопросе сдерживания России. Об этом сказано в пресс-релизе Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причём тональность такого диалога становится всё более жёсткой", — уточняется в заявлении пресс-бюро СВР.

По данным ведомства, эмиссары США и Великобритании пытаются посеять панику, манипулируя ложными сведениями о якобы грядущем полномасштабном вторжении России на Украину и последующей оккупации страны.

"Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. <…> В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнёра", — добавили в СВР.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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