Чубайс признал причастность ко "всему плохому" в России
Спецпредставитель президента РФ отметил, что в своё время "где-то что-то недопоняли, недоработали". Впрочем, все положительные изменения в стране экономист тоже связывает со своей деятельностью.
Анатолий Чубайс. Фото © Kremlin.ru
Специальный представитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным событиям, которые происходили и сейчас происходят в России. Такое признание экс-глава "Роснано" сделал во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак.
"Всё плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. <...> Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", — сказал Чубайс на ютуб-канале "Осторожно: Собчак".
Впрочем, все положительные изменения в нашей стране экс-глава "Роснано" тоже связывает так или иначе со своей деятельностью. Такую позицию Чубайс объясняет не манией величия, а исключительно собственным восприятием ситуации в России.
А ранее Чубайс рассказал о задушевной мечте. По словам спецпредставителя президента, это очень перспективное направление всё больше интересно инвесторам. Однако в Европе для воплощения задумки попросту не хватает места.
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