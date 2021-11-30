НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чубайс признал причастность ко "всему плохому" в России

Спецпредставитель президента РФ отметил, что в своё время "где-то что-то недопоняли, недоработали". Впрочем, все положительные изменения в стране экономист тоже связывает со своей деятельностью.

30 ноября, 09:27
<p>Анатолий Чубайс. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/47502/photos/39240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Анатолий Чубайс. Фото © Kremlin.ru

Специальный представитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным событиям, которые происходили и сейчас происходят в России. Такое признание экс-глава "Роснано" сделал во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

"Всё плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. <...> Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", — сказал Чубайс на ютуб-канале "Осторожно: Собчак".

Как обанкротить "Роснано" в три шага: метод Чубайса

Как обанкротить "Роснано" в три шага: метод Чубайса

Впрочем, все положительные изменения в нашей стране экс-глава "Роснано" тоже связывает так или иначе со своей деятельностью. Такую позицию Чубайс объясняет не манией величия, а исключительно собственным восприятием ситуации в России.

А ранее Чубайс рассказал о задушевной мечте. По словам спецпредставителя президента, это очень перспективное направление всё больше интересно инвесторам. Однако в Европе для воплощения задумки попросту не хватает места.

"Нужно разбираться не только с Европой": Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса

"Нужно разбираться не только с Европой": Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1