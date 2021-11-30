Чубайс признал причастность ко "всему плохому" в России

Специальный представитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным событиям, которые происходили и сейчас происходят в России. Такое признание экс-глава "Роснано" сделал во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

"Всё плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. <...> Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", — сказал Чубайс на ютуб-канале "Осторожно: Собчак".

Впрочем, все положительные изменения в нашей стране экс-глава "Роснано" тоже связывает так или иначе со своей деятельностью. Такую позицию Чубайс объясняет не манией величия, а исключительно собственным восприятием ситуации в России.