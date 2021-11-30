Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России
Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон стягивает военные базы к территории нашей страны. По словам министра, этот факт известен "любому школьнику".
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США со всех сторон окружили военными базами границу нашей страны и пытаются нагнать истерию вокруг мнимой угрозы, якобы исходящей от Москвы. Такое заявление он сделал на встрече с участниками научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова "Диалог во имя будущего".
"То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия", — отметил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, это нисколько не мешает Вашингтону постоянно обвинять Москву в том, что она проводит военные учения на собственной же территории.
Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Также дипломат объяснил, с чем связана военная истерия.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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