Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США со всех сторон окружили военными базами границу нашей страны и пытаются нагнать истерию вокруг мнимой угрозы, якобы исходящей от Москвы. Такое заявление он сделал на встрече с участниками научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова "Диалог во имя будущего".

"То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия", — отметил глава МИД РФ.