Найдена картина "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе"
Как отметил совладелец галереи "Триумф" Ханкин, кражу злоумышленник совершил из "пьяного куража".
Фото © Instagram / zverev_art_prize
Найдена картина Анны Андржиевской "Зависть", которая была украдена с выставки на "Винзаводе". Об этом Лайфу сообщил арт-директор, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. Он отметил, что пока произведение искусства является вещественным доказательством.
"Нашли человека. К сожалению, моё предположение, что это художественная акция, не оправдалось. Это безбашенное, тупое и нахальное воровство. Украл из лихости, из куража. Причём пьяного куража", — сказал Ханкин.
Собеседник предположил, что таким способом злоумышленник хотел приобщиться к "тюремной романтике".
Напомним, о том, что картину "Зависть" украли с выставки в Москве, стало известно 22 ноября. Как уже писал Лайф, к поискам работы и её похитителей привлекли полицию и следственные органы. К слову, некоторые подписчики музея в "Инстаграме" сочли, что факт кражи — не более чем пиар и хайп. Позже Ханкин сообщил, что картина оценивается в 60 тысяч рублей.
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