Найдена картина "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе"

Найдена картина Анны Андржиевской "Зависть", которая была украдена с выставки на "Винзаводе". Об этом Лайфу сообщил арт-директор, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. Он отметил, что пока произведение искусства является вещественным доказательством.

"Нашли человека. К сожалению, моё предположение, что это художественная акция, не оправдалось. Это безбашенное, тупое и нахальное воровство. Украл из лихости, из куража. Причём пьяного куража", — сказал Ханкин.

Напомним, о том, что картину "Зависть" украли с выставки в Москве, стало известно 22 ноября. Как уже писал Лайф, к поискам работы и её похитителей привлекли полицию и следственные органы. К слову, некоторые подписчики музея в "Инстаграме" сочли, что факт кражи — не более чем пиар и хайп. Позже Ханкин сообщил, что картина оценивается в 60 тысяч рублей.