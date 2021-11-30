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Найдена картина "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе"

Как отметил совладелец галереи "Триумф" Ханкин, кражу злоумышленник совершил из "пьяного куража".

30 ноября, 09:09
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CWIT9yqAK6E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CWkgLqurJ66/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zverev_art_prize</a></p>

Фото © Instagram / zverev_art_prize

Найдена картина Анны Андржиевской "Зависть", которая была украдена с выставки на "Винзаводе". Об этом Лайфу сообщил арт-директор, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. Он отметил, что пока произведение искусства является вещественным доказательством.

"Нашли человека. К сожалению, моё предположение, что это художественная акция, не оправдалось. Это безбашенное, тупое и нахальное воровство. Украл из лихости, из куража. Причём пьяного куража", — сказал Ханкин.

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Собеседник предположил, что таким способом злоумышленник хотел приобщиться к "тюремной романтике".

Напомним, о том, что картину "Зависть" украли с выставки в Москве, стало известно 22 ноября. Как уже писал Лайф, к поискам работы и её похитителей привлекли полицию и следственные органы. К слову, некоторые подписчики музея в "Инстаграме" сочли, что факт кражи — не более чем пиар и хайп. Позже Ханкин сообщил, что картина оценивается в 60 тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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