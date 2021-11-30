Политолог Мизин назвал информационной войной высылку российских дипломатов из США

Отношения России и США сейчас находятся в таком печальном состоянии, которого не было со времён самого тяжёлого периода холодной войны. По мнению политолога Виктора Мизина, Вашингтон объявил Москве информационную войну.

"Такого ужасающего и печального состояния российско-американских отношений не было, я не побоюсь этого слова, с самого тяжёлого периода холодной войны. И то тогда были какие-то сдерживающие факторы и в общем таких массовых выгонов не было. Нас обвиняют в гибридной войне, но фактически против нас объявлена информационная война", — сказал специалист Лайфу.

Как уточнил Мизин, для американского руководящего класса Россия стала токсичной, реваншистской страной, которая пытается везде, где это возможно, противодействовать интересам США и вредить им. Он также заметил, что не завидует своему бывшему коллеге, послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, которому всё время приходится отвечать на подобные наскоки.

"Были закрыты дипломатические представительства, консульства, потом туда были вообще вторжения. Немыслимо, что выгоняют наших дипломатов и не дают аккредитации семьям. Ранее не давали визы нашим дипломатам, которые вообще на работу должны приехать. Это американцы, в принципе, автоматом должны делать. Это такая печальная ситуация", — добавил Мизин.

Политолог выразил надежду, что встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена действительно состоится.