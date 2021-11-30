Политолог Мизин назвал информационной войной высылку российских дипломатов из США
По мнению собеседника, для американского руководящего класса Россия стала токсичной, реваншистской страной, которая пытается везде, где это возможно, противодействовать интересам Штатов и вредить им.
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Отношения России и США сейчас находятся в таком печальном состоянии, которого не было со времён самого тяжёлого периода холодной войны. По мнению политолога Виктора Мизина, Вашингтон объявил Москве информационную войну.
"Такого ужасающего и печального состояния российско-американских отношений не было, я не побоюсь этого слова, с самого тяжёлого периода холодной войны. И то тогда были какие-то сдерживающие факторы и в общем таких массовых выгонов не было. Нас обвиняют в гибридной войне, но фактически против нас объявлена информационная война", — сказал специалист Лайфу.
Как уточнил Мизин, для американского руководящего класса Россия стала токсичной, реваншистской страной, которая пытается везде, где это возможно, противодействовать интересам США и вредить им. Он также заметил, что не завидует своему бывшему коллеге, послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, которому всё время приходится отвечать на подобные наскоки.
"Были закрыты дипломатические представительства, консульства, потом туда были вообще вторжения. Немыслимо, что выгоняют наших дипломатов и не дают аккредитации семьям. Ранее не давали визы нашим дипломатам, которые вообще на работу должны приехать. Это американцы, в принципе, автоматом должны делать. Это такая печальная ситуация", — добавил Мизин.
Политолог выразил надежду, что встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена действительно состоится.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут Соединённые Штаты 30 января 2022 года. Он рассказал, что у жён сотрудников отбирают аккредитацию, а их детям не дают визы. При этом США отказались признать высылкой принудительный выезд российских дипломатов. В Госдепе заявили, что Москва была предупреждена об этом около года назад, это "не карательная мера".
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