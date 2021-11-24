Как обанкротить "Роснано" в три шага: метод Чубайса На финансовом рынке паника: впервые за долгие годы госкорпорация заявила, что ей нечем платить по долгам. Денег нет, как и сил держаться дальше. Куда делись доверенные "Роснано" 200 млрд рублей? 23 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Хотя Анатолий Чубайс уж как год занимается экологией и формально к "Роснано" отношения не имеет, проблемы у госкорпорации начались не сегодня. Её финансовая модель изначально предполагала постоянную многомиллиардную подпитку из госбюджета и обогащение всех причастных к её финансовым потокам. После того как эта подпитка закончилась, выяснилось: денег нет, по долгам платить нечем — и госкорпорацию надо срочно спасать, иначе под угрозой окажутся долговые обязательства и других государственных компаний. А господин Чубайс вроде как даже и ни при чём, он же теперь занимается спасением всей планеты, а не такой мелочью, как "Роснано". Но на самом деле именно он потратил почти 200 млрд рублей бюджетных и заёмных средств, не получив практически никакого результата. Но начнём с самого начала.

Шаг 1. Обещай много, делай ничего

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Специальную госкорпорацию по инвестированию в развитие нанотехнологий было решено создать ещё в 2008 году — тогдашний президент России Дмитрий Медведев очень увлекался высокотехнологичными зарубежными гаджетами, и практически безработному на то время Анатолию Чубайсу было несложно его убедить в том, что он-то и сможет это обеспечить. К тому времени он уже закончил "реформировать" российскую энергосистему и нуждался в новом перспективном и денежном проекте. Напомним, вся реформа заключалась в разделе монополии РАО "ЕЭС России" на множество "независимых" энергокомпаний, которые, по словам Чубайса, будут конкурировать друг с другом — и от этого электричество обязательно подешевеет, а зарубежные инвестиции польются рекой. Как показало время, хоть энергосистему и разрушили, но электричество только дорожает и дорожает, а обещанные инвестиции так и не пришли. Хорошо, что ещё в советские времена энергосистему построили с такими запасом прочности, что даже проведённые "реформы" не привели к полному энергетическому развалу и коллапсу.

Об уровне доводов за создание такого "института развития" можно судить уже по обещаниям, которые Анатолий Чубайс давал лично Владимиру Путину (тогда председателю правительства), в очередной раз заглянув в Белый дом за финансированием. Он пообещал создать ни много ни мало — "наш ответ Apple", пластиковую электронную книгу Plastic Logic 100, якобы разработанную под крылом "Роснано". И в Зеленограде построить завод по производству этих книг мощностью 2,1 млн в год. В это "производство" было инвестировано 230 млн долларов, которые испарились в европейских офшорах. Ничего так и не было построено. Как отмечает Счётная палата в своём отчёте тех лет, созданное ЗАО "Пластик лоджик" уже в первый год получило 385,2 млн рублей убытка, хотя никакой производственной деятельностью не занималось. Но при этом активно выдавало займы из средств "Роснано" и кредитов, по которым корпорация выступала поручителем, ЗАО "Пластик лоджик" получила 7,3 млрд рублей, направленных, в свою очередь, на обратную выдачу займов в пользу аффилированных с ней компаний, которые так и не были возвращены. В итоге "Роснано" только в этом одном проекте списало по-тихому 3,3 млрд рублей как "неудачные инвестиции". Между тем, согласно официальным реляциям к 2015 году, компания должна была продавать нанопродукцию на триллион рублей в год.

Шаг 2. Не жалей денег на себя и друзей

Фото © ТАСС / Антон Белицкий

О зарплатах и премиях в Роснано по финансовому рынку ходят настоящие легенды: якобы минимальная зарплата у рядового клерка доходила до полумиллиона рублей в месяц, плюс премии — месячные, квартальные, годовые. А ещё и вторые годовые премии. Словом, настоящий санаторий за счёт Российской Федерации. Это частично подтверждает и Счётная палата — в 2012 (!) году средние расходы по оплате труда на одного работника составили 592,5 тысячи рублей. Но точно мы этого никогда не узнаем — полные отчёты по доходам госкорпорация не публикует. Да и основным источником заработка (даже при таких солидных зарплатах) у сотрудников явно были финансовые потоки "на инвестиции", а зарплата, судя по всему, прилагалась просто приятным бонусом. Вот как сам глава "Роснано" объявлял на новогоднем корпоративе 2015 года о дополнительных премиях и нежелании экономить на фонде оплаты труда.

У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Как же нам всё-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились и буквально два часа назад решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверх плана премии по итогам 2015 года направить её значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия помимо первой Анатолий Чубайс Экс-глава "Роснано"

Всего "Роснано" за время своего существования из государственного бюджета получило 130 млрд рублей — это годовое обеспечение всей российской науки. И ещё десятки миллиардов заняла на финансовых рынках — на текущий момент компания должна 148 млрд рублей, из которых 108 млрд рублей обеспечены государственными гарантиями.

— Подавляющая часть обязательств "Роснано" гарантирована российским бюджетом, — отмечает экономист Михаил Хазин. — Поэтому хоть тушкой, хоть чучелком долги всё равно выплатят. Единственное, что можно сделать, — приостановить выплаты через суд, открыв уголовное дело.

Шаг 3. Выводи деньги в однодневки

Счётная палата ещё в 2016 году указывала на то, что в госкорпорации всё очень неладно. Например, аудиторы сообщали о злоупотреблении кредитами, взятыми под государственные гарантии. Они позволяли компании формально отчитаться о прибыли, но по факту она гасила одни кредиты другими, постоянно наращивая свои долги. Как указывала Счётная палата в своём отчёте, менеджмент "Роснано" неэффективен и допускает сделки с заинтересованностью, реализуемые проекты экономически несостоятельны, а часть из них вообще не имеют отношения к нанотехнологиям.

Яркий пример: СП установила, что проектные компании, получившие деньги госкоропорации на разработку нановакцин (особенно актуально сегодня), перечислили более 1,2 млрд рублей фирмам, имеющим признаки однодневок, а собственно ведущие институты (НИИЭМ им. Гамалеи, РАМН) получили только около 110 тысяч рублей.

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Нельзя сказать, что правоохранительные органы совсем уж сквозь пальцы смотрели на эти вопиющие нарушения. В 2013 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из топ-менеджеров госкорпорации Михаила Меламеда (давний друг и соратник Чубайса). Его обвинили в том, что он вместе с финдиректором Понуровым проводил махинации через подконтрольную ему компанию "Алемар" под видом оказания неких консультационных услуг на 220 млн рублей. Дело расследовали-расследовали, да в 2020 году и закрыли за истечением срока давности.

— Государство дало Чубайсу в управление более 4 млрд долларов по тогдашнему курсу, а на середину текущего года капитал "Роснано" составил 353 млн долларов — и только потому, что МСФО разрешает засчитывать часть кредитов в капитал, — заключает экономист, экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко. — Осталась дырка от бублика. Теперь понимаете, почему Чубайс ушёл в конце 2020-го? Потому что к тому времени вынесли всё. Совсем всё...

Авторы Александра Баязитова