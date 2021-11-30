Россиянин три года скрывал участие в "Игре престолов" и теперь объяснил почему

В июле блогер Зураб Юсупов выложил в "Тиктоке" видео, в котором назвал себя дублёром актёра Кита Харингтона на съёмках популярного сериала "Игра престолов". К своему рассказу тиктокер приложил несколько фотографий, включая групповой снимок с Харингтоном, Софи Тёрнер и её дублёршей. С момента съёмок прошло уже три года, но почему Юсупов похвастался ими только сейчас? Об этом он поведал в интервью телеканалу "Звезда".

Оказалось, что об участии в проекте нельзя было распространяться по условиям контракта о неразглашении, заключённого как раз на три года. По возвращении из Шотландии Юсупов рассказал о съёмках друзьям, но никто ему не поверил. Родные думали, что блогер ездил на практику в Якутию.

"Когда я прилетел, и рассказывал об этом своим друзьям, и видел их реакцию, что они не верят. Уже начинал понимать, что как будто нет смысла об этом говорить. Все не верят, видимо, буду жить с этим до конца. И потом, когда срок контракта прошёл, выложил видео в "Тиктоке" — и пошло-поехало", — поделился дублёр.

Попал в "Игру престолов" Юсупов совершенно случайно. Молодой человек был фанатом сериала и исследовал сайт студии HBO в поиске спойлеров. Так он наткнулся на объявление о вакантных местах на съёмках, в шутку подал заявление. Оказалось, что два дублёра Харингтона к удаче молодого человека были заняты на других проектах.

"Думал, что с их стороны тоже какое-то баловство будет, будут снимать что-то непроектное. Увидел объявление на официальном сайте HBO, когда искал сам спойлеры к сериалу. Сам потому что фанат этого сериала... Прислал фотку. Прислали мне ответ, попросили видео, где поворачиваю голову, показываю мимику. И начали обговаривать уже остальные условия оплаты, гонорара", — поделился воспоминаниями блогер.

Молодой человек признался, что сперва воспринял предложение как прикол и не сразу поверил, что ему улыбнулась удача.

"Сначала боялся, думал, что какая-то издёвка, может, прикол. Ещё были мысли, что это не они мне пишут, что попал не на тот сайт, возможно, какие-то мошенники мне пишут. Но убедился, когда перепроверил и они прислали мне билеты уже", — добавил Зураб.

На съёмках Юсупов находился шесть дней и работал по шесть-семь часов. Обнаружить его можно в четвёртой серии восьмого сезона, суммарно в кадре он провёл около восьми минут.

"В основном отыгрывал спиной как-то, на заднем фоне. Либо меня рукой держит другой актёр. В основном были кадры, где не было видно чётко моего лица, спиной, где герой молчит", — сказал он.

Изначально блогер отказался от гонорара, не поверив в реальность происходящего. Тем более это было его первое появление на экране, да ещё и в таком крупном проекте. Зураб попросил лишь оплатить ему дорогу и проживание.

"Изначально я отказался от гонорара, но на шестой день приехал Дэвид Бениофф, он мне выплатил как от себя 500 фунтов... Отказался от гонорара из-за того, что не верил. "Оплатите мне дорогу туда-обратно, проживание и посмотрим, как вы дальше будете действовать" — они согласились на эти условия... Наверное, из-за этого меня и выбрали, потому что оказался самый выгодный вариант для них", — подытожил дублёр.