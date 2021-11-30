Измождённый муж Заворотнюк вышел на лёд, чтобы оплатить дорогостоящее лечение Анастасии
Пётр Чернышёв долгое время не появлялся на публике, но обстоятельства вынудили его покинуть супругу ради её же блага.
Вот уже три года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга. Вместе с ней — вся её семья и особенно муж Пётр Чернышёв. Несмотря на сложности, мужчина не оставил тяжелобольную жену и продолжил ухаживать за ней. Но этого мало, за лечение кто-то должен платить, поэтому фигурист вынужден был выйти на лёд. На днях прошло открытие ГУМ-катка на Красной площади, где Пётр выступил вместе со своей коллегой Татьяной Навкой.
Фото © Twitter / kpru, Владимир Веленгурин
Многие заметили, что фигурист выглядит измождённым. Сбритая борода и шикарный расшитый кафтан несильно помогли отвлечь внимание от его опустошённых глаз. Сразу после тренировки и съёмок он едет домой, где ему приходится работать над тем, чтобы настроение безысходности не пересекало радиус их квартиры.
Напомним, актриса и фигурист познакомились ещё в нулевых, когда участвовали в шоу "Танцы на льду". Анастасия из-за него ушла от Сергея Жигунова, которого сама увела из семьи, а он ради неё отказался от отношений с Наоми Ланг. Вместе они были вопреки, а не благодаря, но своё они, казалось, отстрадали — родилась дочь. Спустя несколько месяцев вся страна узнала о страшном диагнозе актрисы.
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