Измождённый муж Заворотнюк вышел на лёд, чтобы оплатить дорогостоящее лечение Анастасии

Вот уже три года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга. Вместе с ней — вся её семья и особенно муж Пётр Чернышёв. Несмотря на сложности, мужчина не оставил тяжелобольную жену и продолжил ухаживать за ней. Но этого мало, за лечение кто-то должен платить, поэтому фигурист вынужден был выйти на лёд. На днях прошло открытие ГУМ-катка на Красной площади, где Пётр выступил вместе со своей коллегой Татьяной Навкой.

Фото © Twitter / kpru, Владимир Веленгурин

Многие заметили, что фигурист выглядит измождённым. Сбритая борода и шикарный расшитый кафтан несильно помогли отвлечь внимание от его опустошённых глаз. Сразу после тренировки и съёмок он едет домой, где ему приходится работать над тем, чтобы настроение безысходности не пересекало радиус их квартиры.

Фото © Telegram / Mash