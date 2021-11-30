Звезда фильма "Джуно" показала результат операции по смене пола и теперь может выкладывать свои фото без одежды

Популярный 34-летний актёр Эллиот Пейдж больше известен по своим женским ролям в таких фильмах, как "Джуно", "Люди-Икс", "Начало" и сериалу "Академия Амбрелла". Однако с декабря 2020 года о своей карьере в виде девушки звезда решила забыть и объявила о том, что является "трансгендерным" парнем. Сейчас Эллиот опубликовал снимок после терапии и операции, чтобы показать свои изменения.

Фото © Instagram / elliotpage и Reddit

Актёр явно начал жизнь с чистого листа — расстался с женой и пропадает в тренажёрном зале, потому как его стальным кубикам пресса позавидуют самые отъявленные качки Голливуда. Эллиот признался, что теперь может спокойно носить обтягивающие футболки или ходить топлес, не боясь засветить грудь — от неё он давно избавился, остались лишь шрамы.

Фото © Instagram / elliotpage и "Кинопоиск"

Ранее актёр признавался, что ему нравились девочки ещё в детстве и он писал им любовные послания, подписываясь мужским именем. Тогда Эллиот не считал это подозрительным и в итоге решил, что просто является лесбиянкой. Он даже женился на любимой девушке, с которой они прожили два года, но потом расстались. Вторая половинка Эллиота не выдержала таких кардинальных изменений.

Фото © Instagram / elliotpage и "Кинопоиск"