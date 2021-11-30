Звезда фильма "Джуно" показала результат операции по смене пола и теперь может выкладывать свои фото без одежды
Красивая девушка с милым и узнаваемым лицом превратилась в парня, в котором трудно опознать знаменитость.
Популярный 34-летний актёр Эллиот Пейдж больше известен по своим женским ролям в таких фильмах, как "Джуно", "Люди-Икс", "Начало" и сериалу "Академия Амбрелла". Однако с декабря 2020 года о своей карьере в виде девушки звезда решила забыть и объявила о том, что является "трансгендерным" парнем. Сейчас Эллиот опубликовал снимок после терапии и операции, чтобы показать свои изменения.
Фото © Instagram / elliotpage и Reddit
Актёр явно начал жизнь с чистого листа — расстался с женой и пропадает в тренажёрном зале, потому как его стальным кубикам пресса позавидуют самые отъявленные качки Голливуда. Эллиот признался, что теперь может спокойно носить обтягивающие футболки или ходить топлес, не боясь засветить грудь — от неё он давно избавился, остались лишь шрамы.
Ранее актёр признавался, что ему нравились девочки ещё в детстве и он писал им любовные послания, подписываясь мужским именем. Тогда Эллиот не считал это подозрительным и в итоге решил, что просто является лесбиянкой. Он даже женился на любимой девушке, с которой они прожили два года, но потом расстались. Вторая половинка Эллиота не выдержала таких кардинальных изменений.
Об этом он рассказал в интервью Опре Уинфри, во время разговора с которой расплакался, несмотря на пристальное внимание камер. Эллиот всегда занимал активную позицию в обществе и выступал за права всех угнетаемых.
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