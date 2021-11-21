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Тогда и сейчас: Как изменились актёры "Ералаша"

Вспомнили самых ярких детей из легендарного киножурнала, который стал уютной частью нашей жизни, и выяснили, что с ними сейчас.

21 ноября, 12:34

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и "Кинопоиск"

Детский киножурнал "Ералаш" обрёл культовое значение не для одного поколения детей, многие из которых мечтали стать такими же звёздами. Маленьких актёров и актрис, сиявших в программе, быстро настигла слава — на улице их узнавали прохожие, а в студии им предлагали проекты покрупнее. Лайф решил вспомнить о знаменитых детях из киножурнала и посмотреть, как сложилась их судьба, какую роль в их жизни сыграл "Ералаш".

Мария Рыбакова

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и "Кинопоиск"

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и "Кинопоиск"

Маша Рыбакова во всех выпусках "Ералаша" играла артистичных и весёлых красоток не просто так — именно звонкий смех и стал её пропуском в мир кино. Девочка пришла на пробы серьёзного фильма "Смерть пионерки", но из-за жизнерадостности Машу отправили в соседнюю дверь — "Ералаша". Юной актрисе понравилось сниматься в кино, поэтому насчёт карьеры она долго не думала и поступила в ГИТИС. Правда, позже пришлось внести коррективы — стоять за камерой Маше понравилось больше. Сейчас она преподаёт актёрское искусство и работает режиссёром, поэтому на телевидении и в кино её не часто увидишь.

Мария Иващенко

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / mariashivash

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / mariashivash

У 30-летней Марии Иващенко карьера идёт настолько блестяще, что остаётся только завидовать. Девочка начала сниматься в "Ералаше", не зная, что ещё придумать — она уже изучала английский, занималась музыкой, театром и пела. Всему этому способствовал её папа — актёр и музыкант Алексей Иващенко. Маша экстерном закончила школу и поступила во ВГИК, где точно определилась с профессией. Она попала в сериал "Молодёжка", съёмки в котором совмещала с постоянной работой в озвучке, не оставляя себе ни минуты покоя. Голосом Маши разговаривает Майли Сайрус в сериале "Ханна Монтана", Анастейша Стил — главная героиня трилогии "50 оттенков серого", Полумна Лавгуд из "Гарри Поттера", Элой — главный персонаж игры Horizon Zero Dawn и многие другие. Мария сейчас активно занимается озвучиванием в студии своего отца и уделяет время семье — летом 2020 года она вышла замуж за актёра Станислава Раскачаева.

Полина Ртищева

Фото © YouTube / daddy Oleg и Instagram / polina__rtishcheva

Фото © YouTube / daddy Oleg и Instagram / polina__rtishcheva

Сниматься в "Ералаше" Полине Ртищевой очень нравилось, а вот играть самоуверенных вредин, которые находились максимально далеко от её характера, — нет. Поэтому продолжать свою карьеру перед камерами Полина решила немного иначе и поступила на журналистику, что позволило ей стать режиссёром программы "Галилео". Сейчас она руководит салоном красоты и ведёт свой блог о психологии в "Инстаграме". А рассказать 35-летней журналистке есть о чём — она счастливо вышла замуж и родила троих детей, которым посвящает всё свободное время.

Ксения Шандалова

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / ksushandalova

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / ksushandalova

Из-за милой и ангельской внешности Ксении Шандаловой, которая четыре года проработала моделью в студии Вячеслава Зайцева, пророчили большое будущее в кино. Оно её и настигло — вот только в слегка другой плоскости. Больших проектов девушке получить не удалось — самой запоминающейся стала роль в сериале "Мачеха". Поэтому Ксения подалась в гримёры и не прогадала. Она смогла стать незаменимым профессионалом, с которым мечтают работать многие киноделы. Сейчас Ксении хватает нескольких проектов в год, чтобы потом путешествовать по всему миру со своим парнем и ни в чём себе не отказывать.

Анфиса Черных

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / anfi_son

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / anfi_son

Когда Анфиса Черных соглашалась сниматься в "Ералаше", то не думала, что это выльется во что-то серьёзное. Девочка планировала стать юристом или экономистом, но никак не артисткой. Но случай решил всё за неё — Анфису пригласили в фильм "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским, а это не то предложение, от которого стоит отказываться. За эту картину девочку даже номинировали на премию "Ника" в качестве "Открытия года". А дальше Анфиса перестала бегать от судьбы — поступила в ГИТИС и начала сниматься в популярных фильмах и сериалах, таких как "Ёлки", "Кухня" и других. А появившись в седьмом сезоне "Последнего героя", 25-летняя девушка доказала, что хороша и в этом, победив всех актёров и экстрасенсов.

Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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