Детский киножурнал "Ералаш" обрёл культовое значение не для одного поколения детей, многие из которых мечтали стать такими же звёздами. Маленьких актёров и актрис, сиявших в программе, быстро настигла слава — на улице их узнавали прохожие, а в студии им предлагали проекты покрупнее. Лайф решил вспомнить о знаменитых детях из киножурнала и посмотреть, как сложилась их судьба, какую роль в их жизни сыграл "Ералаш".

Мария Рыбакова

Маша Рыбакова во всех выпусках "Ералаша" играла артистичных и весёлых красоток не просто так — именно звонкий смех и стал её пропуском в мир кино. Девочка пришла на пробы серьёзного фильма "Смерть пионерки", но из-за жизнерадостности Машу отправили в соседнюю дверь — "Ералаша". Юной актрисе понравилось сниматься в кино, поэтому насчёт карьеры она долго не думала и поступила в ГИТИС. Правда, позже пришлось внести коррективы — стоять за камерой Маше понравилось больше. Сейчас она преподаёт актёрское искусство и работает режиссёром, поэтому на телевидении и в кино её не часто увидишь.

Мария Иващенко

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / mariashivash

У 30-летней Марии Иващенко карьера идёт настолько блестяще, что остаётся только завидовать. Девочка начала сниматься в "Ералаше", не зная, что ещё придумать — она уже изучала английский, занималась музыкой, театром и пела. Всему этому способствовал её папа — актёр и музыкант Алексей Иващенко. Маша экстерном закончила школу и поступила во ВГИК, где точно определилась с профессией. Она попала в сериал "Молодёжка", съёмки в котором совмещала с постоянной работой в озвучке, не оставляя себе ни минуты покоя. Голосом Маши разговаривает Майли Сайрус в сериале "Ханна Монтана", Анастейша Стил — главная героиня трилогии "50 оттенков серого", Полумна Лавгуд из "Гарри Поттера", Элой — главный персонаж игры Horizon Zero Dawn и многие другие. Мария сейчас активно занимается озвучиванием в студии своего отца и уделяет время семье — летом 2020 года она вышла замуж за актёра Станислава Раскачаева.

Полина Ртищева

Фото © YouTube / daddy Oleg и Instagram / polina__rtishcheva

Сниматься в "Ералаше" Полине Ртищевой очень нравилось, а вот играть самоуверенных вредин, которые находились максимально далеко от её характера, — нет. Поэтому продолжать свою карьеру перед камерами Полина решила немного иначе и поступила на журналистику, что позволило ей стать режиссёром программы "Галилео". Сейчас она руководит салоном красоты и ведёт свой блог о психологии в "Инстаграме". А рассказать 35-летней журналистке есть о чём — она счастливо вышла замуж и родила троих детей, которым посвящает всё свободное время.

Ксения Шандалова

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / ksushandalova

Из-за милой и ангельской внешности Ксении Шандаловой, которая четыре года проработала моделью в студии Вячеслава Зайцева, пророчили большое будущее в кино. Оно её и настигло — вот только в слегка другой плоскости. Больших проектов девушке получить не удалось — самой запоминающейся стала роль в сериале "Мачеха". Поэтому Ксения подалась в гримёры и не прогадала. Она смогла стать незаменимым профессионалом, с которым мечтают работать многие киноделы. Сейчас Ксении хватает нескольких проектов в год, чтобы потом путешествовать по всему миру со своим парнем и ни в чём себе не отказывать.

Анфиса Черных

Фото © YouTube / Киножурнал "Ералаш" и Instagram / anfi_son