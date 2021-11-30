Арендный бизнес, дорогие квартиры и банковские счета: Что Александр Градский оставил наследникам Композитор Александр Градский скончался от инфаркта. Лайф выяснил, что его семья не будет бедствовать. Какие активы были у музыканта? 29 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В минувшее воскресенье умер один из основоположников русского рока, народный артист, 72-летний Александр Градский. Два дня назад у него случился инсульт. В бессознательном состоянии музыканта доставили в нейрореанимационную палату. Врачи все выходные боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Серьёзные проблемы со здоровьем у композитора обнаружились ещё на съёмках юбилейного сезона ТВ-шоу "Голос". В студию его уже привозили на носилках в лежачем положении, потом брали под руки и пересаживали в красное кресло наставника, снимали выпуск, перекладывали обратно на носилки. Иногда прямо на глазах у коллег и зрителей ставили ему капельницы.

Александр Градский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Чтобы обеспечить свою большую семью, Градский очень много трудился — на пределе человеческих сил. И это на фоне перенесённого ранее коронавируса: тесты показали наличие в его организме антител.

— Здесь сыграло роль, что он переболел. Остался ковидный хвост, как его называют. А он проблем действительно создаёт массу. Если бы он (Градский. — Прим. Лайфа), извините, сейчас бы уехал куда-то в санаторий отдыхать, на море дышать свежим воздухом, у него, может быть, было бы больше шансов жить! — заключил в беседе с Лайфом врач-терапевт Андрей Звонков.

Последние 18 лет Александр Борисович жил гражданским браком с 37-летней моделью из Киева Мариной Коташенко. Пара воспитывала двоих детей: семилетнего Сашу и трёхлетнего Ивана. Ещё у музыканта из близких родственников остались от прежних браков 40-летний сын Даниил, который работал в отцовском концертном зале "Градский-холл", и 35-летняя дочь Мария — телеведущая.







Недвижимость на полмиллиарда

Самый ценный актив композитора — роскошная подмосковная дача, расположенная в элитном коттеджном поселке Новоглаголево по соседству с особняками Анастасии Заворотнюк, Сати Казановой и Ксении Бородиной. В светских кругах ходит шутка — когда режиссёр Никита Михалков увидел загородный дом Градского, то воскликнул: "Я опасался, начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!" Речь о настоящем дворце с колоннами и мраморными вольерами для собак. Интересно, что в собственности у Градского сразу два здания в Новоглаголеве, подходящих под это описание: на 1533 квадрата по адресу Угловой тупик, дом 4, и на 1173 квадрата на улице Дубовой Рощи, дом 1 А. По данным риелторов, цена каждого из них может превышать 150 миллионов рублей. Также Градскому принадлежит свыше десяти гектаров земли в этом же либо в соседних посёлках. А было ещё больше: около пяти гектаров он ранее в разное время продал.

Одно из имений Александра Градского в Новоглаголеве. Фото © "Яндекс.Карты"

Покойный мэтр владел коммерческой недвижимостью в центре Москвы: 189 квадратами на первом этаже дореволюционного здания на Никитском бульваре, дом 12, строение 3, а также помещением в 401 квадратный метр в сталинке (Козицкий переулок, дом 1 А, строение 1). Судя по координатам, указанным в кадастровой карте, эти площади снимают рестораны, офисы или салон красоты. Суммарный доход арендодателя может превышать 25 миллионов рублей. Также в собственности Градского небольшой офис площадью 15 квадратных метров в цоколе дома 44 по Студенческой улице в районе Дорогомилово. Возможно, его арендовал местный нотариус.

У Градского был хороший автопарк: за ним числились, по базам ГИБДД, седаны Mercedes-Benz S-класса и Lincoln Town Car, минивэн Chevrolet Lumina, а также кроссовер Lexus RX 450h.

Ещё музыкант либо продал, либо записал на кого-то из ближайших родственников 82 квадрата в кирпичной брежневке улучшенной серии на улице Марии Ульяновой, дом 17, корпус 2. За счёт выгодного расположения — поблизости парк 50-летия Октября и МГУ — такой актив стоит на вторичке около 28 миллионов рублей.

ЖК "Дом на Мосфильмовской". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

По некоторым данным, в последние годы Александр Градский жил с Мариной Коташенко на Мосфильмовской улице — оттуда ему удобнее было добираться на съёмки проекта "Голос". Несколько лет назад программа "Идеальный ремонт" помогла музыканту обустроить там кухню: её полы выложили чёрным гранитом и белым мрамором. По данным Лайфа, Градский мог занимать 97 квадратов на 13-м этаже знаменитого небоскрёба ЖК "Дом на Мосфильмовской". Стоимость такой квартиры превышает 80 миллионов рублей. Судя по всему, Градский переписал квартиру на жену, с которой узаконил отношения за месяц до смерти.

Каждого из своих взрослых детей мэтр обеспечил просторными квартирами в отреставрированных дореволюционных домах, которые располагаются в престижном Тверском районе Москвы. Как выяснил Лайф, старший сын Даниил занимает апартаменты площадью 131 квадрат на улице Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 2. Аналогичные стоят около 60 миллионов рублей. Дочери, вероятно, досталось ещё более роскошное жильё: 172 квадрата на улице Тверской, дом 12, строение 7; приблизительная цена — 70 миллионов рублей. Обеими квартирами вплоть до недавнего времени владел сам Александр Градский.

Улица Тверская, дом 12, строение 7. Фото © Google Maps

Александр Градский отчитывался о доходах и имуществе, так как являлся худруком госучреждения — Московского театрально-концертного музыкального объединения "Градский-холл". Согласно декларации, за коронавирусный 2020 год он заработал 4,2 миллиона рублей. По его меркам это немного. Например, в 2017-м Александр Борисович задекларировал свыше 25 миллионов рублей. Естественно, у него остались счета в банках. По некоторым данным, там хранится около 300 миллионов рублей. Это гонорары за телепроекты и выступления, доходы от бизнеса.

По словам близких и друзей, Александр Борисович успел составить завещание, по которому всё его имущество и сбережения будут разделены в четырёх равных долях между детьми.

Авторы Егор Пережогин