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Александр Емельяненко назвал клоуном Шлеменко, который посоветовал ему меньше пить

Сам легендарный боец в минувшие выходные уступил бразильцу Марсио Сантосу в рамках вечера AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

30 ноября, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, <a href="https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexemelyanenko</a></p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, alexemelyanenko

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил своему коллеге Александру Шлеменко, который ранее заявил, что ему стоит употреблять меньше алкоголя.

"Шлеменко, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах Интернета. На страницах прессы все — герои. А когда доходит до реального боя, у него какие-то другие амбиции. Сразу начинает почему-то съезжать. В носу надо поковыряться ему, почесаться", — цитирует Емельяненко портал vseprosport.ru.

Емельяненко также заметил, что не собирается драться со Шлеменко, так как намерен "бить его в стойке". Боец вспомнил, как ему поступало предложение сразиться со Шлеменко, однако бой не состоялся из-за того, что Емельяненко нужно было сильно сгонять вес.

Александр Емельяненко в первом раунде проиграл бразильцу Сантосу на турнире в Сыктывкаре

Александр Емельяненко в первом раунде проиграл бразильцу Сантосу на турнире в Сыктывкаре

Ранее Лайф сообщал, что Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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