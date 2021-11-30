Александр Емельяненко назвал клоуном Шлеменко, который посоветовал ему меньше пить

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил своему коллеге Александру Шлеменко, который ранее заявил, что ему стоит употреблять меньше алкоголя.

"Шлеменко, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах Интернета. На страницах прессы все — герои. А когда доходит до реального боя, у него какие-то другие амбиции. Сразу начинает почему-то съезжать. В носу надо поковыряться ему, почесаться", — цитирует Емельяненко портал vseprosport.ru.

Емельяненко также заметил, что не собирается драться со Шлеменко, так как намерен "бить его в стойке". Боец вспомнил, как ему поступало предложение сразиться со Шлеменко, однако бой не состоялся из-за того, что Емельяненко нужно было сильно сгонять вес.