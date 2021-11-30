Александр Емельяненко назвал клоуном Шлеменко, который посоветовал ему меньше пить
Сам легендарный боец в минувшие выходные уступил бразильцу Марсио Сантосу в рамках вечера AMC Fight Nights в Сыктывкаре.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, alexemelyanenko
Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил своему коллеге Александру Шлеменко, который ранее заявил, что ему стоит употреблять меньше алкоголя.
"Шлеменко, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах Интернета. На страницах прессы все — герои. А когда доходит до реального боя, у него какие-то другие амбиции. Сразу начинает почему-то съезжать. В носу надо поковыряться ему, почесаться", — цитирует Емельяненко портал vseprosport.ru.
Емельяненко также заметил, что не собирается драться со Шлеменко, так как намерен "бить его в стойке". Боец вспомнил, как ему поступало предложение сразиться со Шлеменко, однако бой не состоялся из-за того, что Емельяненко нужно было сильно сгонять вес.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
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