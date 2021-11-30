МЧС показало кадры спасения малышки из-под завалов дома в Люберцах, где прогремел взрыв

Сотрудники МЧС спасли девочку из-под завалов обрушившегося в Люберцах дома. Видео © МЧС России

Частный двухэтажный дом частично обрушился минувшей ночью в результате взрыва в деревне Торбеево Люберецкого городского округа в Подмосковье. Под завалами оказалась несовершеннолетняя девочка, которую вытащили сотрудники МЧС. Они показали видео спасательной операции.

На кадрах видно, как спасатели, разбирая завалы, вытаскивают ребёнка. После этого девочка была передана бригаде скорой помощи. Отмечается, что двое взрослых и второй ребёнок смогли выбраться из здания самостоятельно.

Следственный комитет по Московской области начал проверку после ЧП. Отмечается, что причиной обрушения стал взрыв топливно-воздушной смеси дизельного котла, которым отапливалось помещение, после произошло частичное обрушение стен. Криминалистическая группа, выезжавшая на место, устанавливает обстоятельства произошедшего.

Последствия взрыва в доме. Фото © СУ СКР по Московской области