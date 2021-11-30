Орешкин перечислил три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

Помощник президента РФ Максим Орешкин описал три сценария, как новый штамм коронавируса "омикрон" будет влиять на мировую экономику. По его словам, южноафриканская мутация повысила неопределённость на рынках.

"Мы видим, что все о нём ("омикроне". — Прим. Лайфа) сейчас говорят, мы видим, котировки падают, повышаются. <...> Есть три базовых сценария, что сейчас может произойти с новым штаммом, — цитирует РБК Орешкина.

Так, с негативным сценарием мы столкнёмся, если "омикрон" будет быстрее распространяться, при этом тяжесть течения заболевания останется высокой и мутация сможет обходить существующие антиковидные вакцины. Второй сценарий Орешкин назвал "ложной тревогой". Он пояснил, что новый южноафриканский штамм может оказаться не таким опасным и про него вообще все быстро забудут.

И наконец, по мнению помощника главы государства, всё может быть не так уж и плохо. Орешкин отметил, что есть вероятность не очень тяжёлого протекания болезни. При таком сценарии вирус быстро вытеснит штамм "дельта", который характеризуется высокой летальностью.

Орешкин также добавил, что в сфере экономической политики не стоит гадать, какой из трёх сценариев сбудется, важно быть готовыми к любому из них.