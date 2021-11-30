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СМИ: Карпин сегодня встретится с игроками сборной России в Москве

Ранее наша команда узнала соперника по полуфиналу стыковых матчей отбора ЧМ-2022 в Катаре.

30 ноября, 10:58

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сегодня встретится с игроками национальной команды в Москве. Об этом пишет журналист Иван Карпов.

Что стало причиной внеочередного собрания — не уточняется. Журналист также подчёркивает, что клубы пошли навстречу национальной команде и отпустили футболистов в столицу, несмотря на продолжающийся чемпионат России.

С кем сыграет сборная России по футболу в стыковых матчах

С кем сыграет сборная России по футболу в стыковых матчах

Ранее Лайф сообщал, что сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора к ЧМ-2022 в Катаре. В случае победы наши парни сразятся с победителем пары Швеция – Чехия за право выхода на турнир.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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