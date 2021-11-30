СМИ: Карпин сегодня встретится с игроками сборной России в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сегодня встретится с игроками национальной команды в Москве. Об этом пишет журналист Иван Карпов.

Что стало причиной внеочередного собрания — не уточняется. Журналист также подчёркивает, что клубы пошли навстречу национальной команде и отпустили футболистов в столицу, несмотря на продолжающийся чемпионат России.