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Итальянские следователи проверяют контракт Роналду с "Ювентусом" из-за возможных махинаций

Кроме того, туринцам может грозить лишение одного из их чемпионств и перевод в низшие дивизионы чемпионата.

30 ноября, 10:11
<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Итальянские следователи ведут проверки финансовой отчётности футбольного клуба "Ювентус" и контракта с португальцем Криштиану Роналду. Об этом пишет La Gazzetta Dello sport.

По данным издания, речь может идти о том, что туринцы выплачивали зарплату Роналду, однако не вносили её в отчётность. При этом в расследовании фигурирует период локдауна 2020 года, когда игроки "Ювентуса" пошли на снижение зарплат.

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Кроме того, как указывает глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли, на фоне расследования против президента клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, туринцев могут отправить в Серию В и лишить одного из чемпионств.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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