Итальянские следователи проверяют контракт Роналду с "Ювентусом" из-за возможных махинаций
Кроме того, туринцам может грозить лишение одного из их чемпионств и перевод в низшие дивизионы чемпионата.
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Итальянские следователи ведут проверки финансовой отчётности футбольного клуба "Ювентус" и контракта с португальцем Криштиану Роналду. Об этом пишет La Gazzetta Dello sport.
По данным издания, речь может идти о том, что туринцы выплачивали зарплату Роналду, однако не вносили её в отчётность. При этом в расследовании фигурирует период локдауна 2020 года, когда игроки "Ювентуса" пошли на снижение зарплат.
Кроме того, как указывает глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли, на фоне расследования против президента клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, туринцев могут отправить в Серию В и лишить одного из чемпионств.
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