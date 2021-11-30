Итальянские следователи проверяют контракт Роналду с "Ювентусом" из-за возможных махинаций

Итальянские следователи ведут проверки финансовой отчётности футбольного клуба "Ювентус" и контракта с португальцем Криштиану Роналду. Об этом пишет La Gazzetta Dello sport.

По данным издания, речь может идти о том, что туринцы выплачивали зарплату Роналду, однако не вносили её в отчётность. При этом в расследовании фигурирует период локдауна 2020 года, когда игроки "Ювентуса" пошли на снижение зарплат.