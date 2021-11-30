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"Это не наш уровень": Боярский заявил, что у "Зенита" нет шансов на победу в еврокубках

Ранее петербуржцы обеспечили себе третье место в группе ЛЧ и попадание в Лигу Европы.

30 ноября, 09:47

Фото © ФК "Зенит"

Российский актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что у "Зенита" нет никаких шансов в еврокубках, так как питерцы пока ещё не доросли до соответствующего уровня. Об этом он сказал в беседе со Sport24.

"Мне абсолютно понятно, что "Зенит" станет чемпионом России в этом году — соперники показали, что они слишком слабы и неконкурентоспособны. Это, конечно, расстраивает, что нет весомой конкуренции, но победы и доминирование "Зенита" не могут огорчать. Что касается европейской арены, то шансов там никаких нет, даже в Лиге Европы. Мне кажется, что "Зенит" ещё совсем не дорос до европейского уровня. По крайней мере, по последним матчам в Лиге чемпионов складывается впечатление, что еврокубки — это просто не наш уровень", — отметил Боярский.

Актёр заметил, что в России у команды Сергея Семака нет никакой конкуренции, по крайней мере, в ближайшие годы. Однако у него нет никакой надежды на хорошие результаты сине-бело-голубых на европейской арене.

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Напомним, по итогам группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" занял третье место и гарантировал себе проход в плей-офф Лиги Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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