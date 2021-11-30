Российский актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что у "Зенита" нет никаких шансов в еврокубках, так как питерцы пока ещё не доросли до соответствующего уровня. Об этом он сказал в беседе со Sport24 .

"Мне абсолютно понятно, что "Зенит" станет чемпионом России в этом году — соперники показали, что они слишком слабы и неконкурентоспособны. Это, конечно, расстраивает, что нет весомой конкуренции, но победы и доминирование "Зенита" не могут огорчать. Что касается европейской арены, то шансов там никаких нет, даже в Лиге Европы. Мне кажется, что "Зенит" ещё совсем не дорос до европейского уровня. По крайней мере, по последним матчам в Лиге чемпионов складывается впечатление, что еврокубки — это просто не наш уровень", — отметил Боярский.