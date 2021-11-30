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Назван главный фаворит РПЛ, который станет чемпионом с вероятностью 86%

При этом есть целый ряд клубов, уже лишившихся шансов на победу в турнире. В их числе и московский "Спартак".

30 ноября, 10:36

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" является главным фаворитом чемпионата России. По данным статистического портала Euro Club Index, победа сине-бело-голубых в чемпионате страны прогнозируется с вероятностью более 86%.

Вторым по вероятности чемпионства называется московское "Динамо". Эксперты считают, что бело-голубые могут стать победителями лиги с вероятностью около 10%. Третий — "Локомотив" с показателем чуть меньше 2%.

Третье поражение подряд : "Локомотив" проиграл "Арсеналу" в чемпионате России

Третье поражение подряд : "Локомотив" проиграл "Арсеналу" в чемпионате России

Добавим, что среди команд есть и те, кто, по мнению экспертов, уже лишился шансов на победу. В число таковых попал и московский "Спартак".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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