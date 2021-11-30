Назван главный фаворит РПЛ, который станет чемпионом с вероятностью 86%

Питерский "Зенит" является главным фаворитом чемпионата России. По данным статистического портала Euro Club Index, победа сине-бело-голубых в чемпионате страны прогнозируется с вероятностью более 86%.

Вторым по вероятности чемпионства называется московское "Динамо". Эксперты считают, что бело-голубые могут стать победителями лиги с вероятностью около 10%. Третий — "Локомотив" с показателем чуть меньше 2%.