В МИД заявили, что НАТО испытывает Россию на прочность
В ведомстве напомнили, что в последнее время участились заходы в Чёрное море боевых кораблей альянса и пролёты американской авиации, проводятся крупномасштабные учения.
Фото © Sutterstock
НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность, отправляя к границе военные корабли и самолёты. Ответные действия Москвы при этом сдержанны и адекватны. Об этом говорится в материале российского дипведомства с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".
"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолётов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать", — говорится в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что ответные действия Москвы адекватны, соразмерны, сдержанны и носят сугубо оборонительный характер. В ведомстве напомнили, что в последнее время в Черноморском регионе наблюдается существенное усиление натовского военного присутствия.
"Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролёты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в т.ч. внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолётов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ", — добавили в МИД РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России. Дипломат отметил, что Вашингтон стягивает военные базы к территории нашей страны. По словам министра, этот факт известен "любому школьнику".
Комментариев: 0