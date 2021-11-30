В МИД заявили, что НАТО испытывает Россию на прочность

НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность, отправляя к границе военные корабли и самолёты. Ответные действия Москвы при этом сдержанны и адекватны. Об этом говорится в материале российского дипведомства с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолётов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать", — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что ответные действия Москвы адекватны, соразмерны, сдержанны и носят сугубо оборонительный характер. В ведомстве напомнили, что в последнее время в Черноморском регионе наблюдается существенное усиление натовского военного присутствия.

"Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролёты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в т.ч. внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолётов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ", — добавили в МИД РФ.