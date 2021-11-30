Депутат Рады Соха вышел из фракции "Слуга народа", разочаровавшись в Зеленском

Депутат Верховной рады Украины Роман Соха решил покинуть фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа" из-за кадровой политики Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время выступления в парламенте. Соха припомнил главе государства, что тот обещал "новые лица в наших рядах" — людей не из мира политики, "не причастных к схемам и не грабивших страну".

"Сегодня я вижу назначение господина [Ростислава] Шурмы заместителем главы офиса президента. Это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока", он пытался собрать справедливые выборы в Запорожье", — подчеркнул депутат.

Как указал Соха, он поддерживал Зеленского с первого дня, но сейчас разочаровался. Также парламентарий оказался против назначения на должности зампреда офиса президента Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Они работали вместе с бывшим лидером Незалежной Виктором Януковичем.

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжёлое, но справедливое решение: я выхожу из фракции "Слуга народа", — заключил Соха.

Депутат был избран в парламент по мажоритарному округу в Запорожской области, а не по списку партии, что позволит ему сохранить мандат.