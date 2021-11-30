Актёр Федотов рассказал об участии в "Ледниковом периоде" и работе с Волосожар

Актёр Фёдор Федотов, известный по роли Матвея в фильме "Серебряные коньки", рассказал, как ему работается с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар на проекте "Ледниковый период". Впечатлениями артист поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Если ты не совсем дурак, то, попадая в пару с такой партнёршей на таком проекте, сам начнёшь от себя требовать сто процентов и ещё немного. Я, безусловно, стараюсь это делать. У нас абсолютно сложился тандем. <...> Перед первым выпуском у нас была всего одна тренировка. Но мы сделали номер. И дальше во взаимном уважении и взаимопонимании двигаемся вперёд. Тренируемся каждый день, когда можем", — рассказал Федотов.

Он отметил, что приглашение участвовать в шоу получил после того, как Алексей Ягудин увидел его на льду во время съёмок фильма "Последний аксель". Артист пояснил, что номера на шоу придумывают командой, но чаще всего идеи исходят от наставников Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Стоит отметить, что в детстве Федотов профессионально занимался хоккеем, однако, по его словам, фигурные коньки — "это вообще другая история".

"Я учусь каждый день. И фигурная работа в паре — это тоже отдельная песня. А ещё это очень много знакомств новых приятных, очень много безумно талантливых людей, благодаря общению с которыми ты выходишь на новый уровень. Ну и, конечно, это известность, но не в зрительском, а в профессиональном плане, которая должна привлечь больше предложений", — поделился актёр.

Он добавил, что помимо участия в "Ледниковом периоде" сейчас играет в "любимых спектаклях в любимых театрах в Санкт-Петербурге". А в октябре параллельно принимал участие ещё в трёх съёмочных проектах.