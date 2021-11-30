В России вступили в силу новые трудовые гарантии для работников с детьми и инвалидов

С 30 ноября в России начали действовать законы о дополнительных гарантиях прав работников с детьми, а также тех, кто ухаживает за гражданами с инвалидностью I группы.

Теперь работодатели не могут привлекать таких подчинённых к сверхурочной работе без их согласия, включая ночные смены и праздники, а также отправлять в командировки родителей-одиночек, чьи дети не достигли 14-летнего возраста. То же требование распространяется на семьи, где родитель работает вахтовым методом, а также работников, на воспитании которых есть трое и более детей. Чтобы привлечь сотрудников к дополнительной работе, потребуется их добровольное согласие в письменном виде.

Кроме того, допгарантии начали действовать в отношении инвалидов и работников, ухаживающих за людьми с I группой инвалидности. Они включены в круг лиц, которым коллективным договором устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска до 14 календарных дней без сохранения заработной платы в удобное для них время. Помимо прочего, отправить эту категорию людей в служебную командировку можно только с их письменного согласия.