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В перинатальном центре Балашихи родила первая беременная с прививкой от ковида

На свет появился здоровый малыш. Первую дозу вакцины от коронавируса роженица получила на 30-й неделе, вторую — на 35-й.

30 ноября, 10:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В перинатальном центре Балашихи впервые родила вакцинированная от коронавирусной инфекции во время беременности женщина. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала акушер-гинеколог Ксения Афанасьева.

"Прививку она сделала по рекомендации врача. Плюс сама считает, что это важно для собственной безопасности и безопасности будущего ребёнка", — уточнила врач.

Первую дозу вакцины будущая мама Мария Пестова получила на 30-й неделе интересного положения, вторую — на 35-й. Также роженица привилась от гриппа на 37-й неделе беременности.

Ксения Афанасьева объяснила, что существуют "живые" вакцины, которые нельзя применять во время беременности, однако с прививкой от коронавируса другая история.

"Мы советуем прививаться беременным от CoViD-19. Это не противопоказано, эти вакцины неживые, в них нет никакого живого компонента, который может вызвать заболевание во время беременности. Там есть только генно-модифицированные белки, которые помогают выработать иммунитет от CoViD-19", подытожила врач.

Гинеколог Великжанина рассказала о последствиях ковида у беременных

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Ранее Лайф рассказывал, что в России каждый день от ковида умирают в среднем две беременные женщины. В целом же материнская смертность от этой инфекции в текущем году выросла в три раза.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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