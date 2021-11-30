В перинатальном центре Балашихи родила первая беременная с прививкой от ковида

В перинатальном центре Балашихи впервые родила вакцинированная от коронавирусной инфекции во время беременности женщина. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала акушер-гинеколог Ксения Афанасьева.

"Прививку она сделала по рекомендации врача. Плюс сама считает, что это важно для собственной безопасности и безопасности будущего ребёнка", — уточнила врач.

Первую дозу вакцины будущая мама Мария Пестова получила на 30-й неделе интересного положения, вторую — на 35-й. Также роженица привилась от гриппа на 37-й неделе беременности.

Ксения Афанасьева объяснила, что существуют "живые" вакцины, которые нельзя применять во время беременности, однако с прививкой от коронавируса другая история.

"Мы советуем прививаться беременным от CoViD-19. Это не противопоказано, эти вакцины неживые, в них нет никакого живого компонента, который может вызвать заболевание во время беременности. Там есть только генно-модифицированные белки, которые помогают выработать иммунитет от CoViD-19", — подытожила врач.