Песков назвал условие для обсуждения с Украиной транзита газа

Обсуждать с Украиной транзит российского газа через её территорию можно только после того, как на топливо найдутся конечные покупатели в Европе. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Хочу лишь напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что обсуждение темы транзита стоит вторым в очереди — "сначала нужно газ продать".