Песков назвал условие для обсуждения с Украиной транзита газа
Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о поставках голубого топлива необходимо адресовать "Газпрому".
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Обсуждать с Украиной транзит российского газа через её территорию можно только после того, как на топливо найдутся конечные покупатели в Европе. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Хочу лишь напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что обсуждение темы транзита стоит вторым в очереди — "сначала нужно газ продать".
Напомним, ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что отсутствует даже намёк на перспективу переговоров с Россией о заключении нового договора на транзит природного газа в Европу. Он пожаловался, что, хоть в сертификации "Северного потока – 2" участвует и "Оператор ГТС Украины", у Киева нет возможности остановить этот процесс.
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