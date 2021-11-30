18-летний москвич пьяным угнал автомобиль со спавшим внутри владельцем

В Москве пьяный 18-летний парень угнал автомобиль вместе со спавшим на заднем сиденье владельцем. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Около четырёх часов утра на Дмитровском шоссе полицейские остановили иномарку "КИА-Венга", та летела в сторону области с выключенными фарами и нарушая скоростной режим. За рулём сидел Иван М. в состоянии алкогольного опьянения, без прав и документов на машину. Сотрудники полиции выяснили, что авто он угнал, приметив стоящим с включённым двигателем и вроде как без водителя.

Каково же было удивление полицейских, когда на заднем сиденье они заметили спящих людей. Ими оказались 25-летний владелец машины и его приятель, которые тоже перебрали с алкоголем и ничего не заметили.