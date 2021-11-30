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18-летний москвич пьяным угнал автомобиль со спавшим внутри владельцем

25-летний собственник машины и его приятель перебрали и не заметили, как два часа колесили по городу с "личным водителем".

30 ноября, 10:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве пьяный 18-летний парень угнал автомобиль вместе со спавшим на заднем сиденье владельцем. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Около четырёх часов утра на Дмитровском шоссе полицейские остановили иномарку "КИА-Венга", та летела в сторону области с выключенными фарами и нарушая скоростной режим. За рулём сидел Иван М. в состоянии алкогольного опьянения, без прав и документов на машину. Сотрудники полиции выяснили, что авто он угнал, приметив стоящим с включённым двигателем и вроде как без водителя.

Каково же было удивление полицейских, когда на заднем сиденье они заметили спящих людей. Ими оказались 25-летний владелец машины и его приятель, которые тоже перебрали с алкоголем и ничего не заметили.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге мужчина угнал у дорожников каток и протаранил машину. Злоумышленника тут же схватили рабочие, теперь ему предстоит ответить за содеянное.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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