18-летний москвич пьяным угнал автомобиль со спавшим внутри владельцем
25-летний собственник машины и его приятель перебрали и не заметили, как два часа колесили по городу с "личным водителем".
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В Москве пьяный 18-летний парень угнал автомобиль вместе со спавшим на заднем сиденье владельцем. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Около четырёх часов утра на Дмитровском шоссе полицейские остановили иномарку "КИА-Венга", та летела в сторону области с выключенными фарами и нарушая скоростной режим. За рулём сидел Иван М. в состоянии алкогольного опьянения, без прав и документов на машину. Сотрудники полиции выяснили, что авто он угнал, приметив стоящим с включённым двигателем и вроде как без водителя.
Каково же было удивление полицейских, когда на заднем сиденье они заметили спящих людей. Ими оказались 25-летний владелец машины и его приятель, которые тоже перебрали с алкоголем и ничего не заметили.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге мужчина угнал у дорожников каток и протаранил машину. Злоумышленника тут же схватили рабочие, теперь ему предстоит ответить за содеянное.
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