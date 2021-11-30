В МИД указали на оборонительный характер действий РФ на границе с Украиной

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления о том, что РФ якобы провоцирует эскалации ситуации на границе с Украиной. Там подчеркнули, что все действия Москвы носят сугубо оборонительный характер.

"В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. <...> НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолётов в зоны в непосредственной близости от нашей границы, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что Североатлантический альянс обвиняет Москву в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Крым, однако этот полуостров является частью РФ и вооружённые силы находятся там на законном основании. Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.