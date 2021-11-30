В МИД указали на оборонительный характер действий РФ на границе с Украиной
В ведомстве подчеркнули, что НАТО в этом регионе "целенаправленно испытывает нас на прочность", направляя военные самолёты и корабли к рубежам страны.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления о том, что РФ якобы провоцирует эскалации ситуации на границе с Украиной. Там подчеркнули, что все действия Москвы носят сугубо оборонительный характер.
"В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. <...> НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолётов в зоны в непосредственной близости от нашей границы, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Там добавили, что Североатлантический альянс обвиняет Москву в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Крым, однако этот полуостров является частью РФ и вооружённые силы находятся там на законном основании. Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России. Дипломат отметил, что Вашингтон стягивает военные базы к территории нашей страны. По словам министра, этот факт известен "любому школьнику".
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Комментариев: 0