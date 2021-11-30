Директор шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где на прошлой неделе произошёл взрыв, Сергей Махраков имеет несколько жилых помещений. Сам проживает в частном доме в городе Белово, о недвижимости знают местные, а также две квартиры в элитных московских жилых комплексах, их стоимость — 120 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что адрес здания в Белове прозвучал в ходе судебного заседания, где Махракову избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. А вот о квартирах в столице известно немногим. Первая находится в комплексе бизнес-класса "Доминион" на Ломоносовском проспекте, её площадь — 128 квадратов. Корпуса сделаны в стиле сталинского ампира, чтобы перекликаться со зданием МГУ, вид на которое открывается из окон ЖК. Стоимость этой квартиры Махракова — примерно 70 миллионов рублей, также директор имеет машино-место стоимостью примерно три миллиона рублей. Сотрудница управляющей компании подтвердила, что Махраков бывает в этой квартире вместе с супругой и дочерью, однако не останавливается в ней надолго.