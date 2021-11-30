Дом в Кузбассе, элитное жильё в Москве: Имущество директора шахты "Листвяжная" сняли на видео
Общая площадь столичной недвижимости, о которой знают немногие, — 223 квадратных метра. В столицу Махраков приезжает с супругой и дочерью.
Дом директора шахты в Белове. Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Недвижимость директора шахты "Листвяжная". Видео © Telegram-канал SHOT
Директор шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где на прошлой неделе произошёл взрыв, Сергей Махраков имеет несколько жилых помещений. Сам проживает в частном доме в городе Белово, о недвижимости знают местные, а также две квартиры в элитных московских жилых комплексах, их стоимость — 120 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что адрес здания в Белове прозвучал в ходе судебного заседания, где Махракову избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. А вот о квартирах в столице известно немногим. Первая находится в комплексе бизнес-класса "Доминион" на Ломоносовском проспекте, её площадь — 128 квадратов. Корпуса сделаны в стиле сталинского ампира, чтобы перекликаться со зданием МГУ, вид на которое открывается из окон ЖК. Стоимость этой квартиры Махракова — примерно 70 миллионов рублей, также директор имеет машино-место стоимостью примерно три миллиона рублей. Сотрудница управляющей компании подтвердила, что Махраков бывает в этой квартире вместе с супругой и дочерью, однако не останавливается в ней надолго.
Вторая квартира площадью 95 квадратных метров — в ЖК "Мосфильмовский" на одноимённой улице в столице, примерная стоимость помещения — 50 миллионов рублей.
По данным пресс-службы шахты, средняя зарплата шахтёра — 90 тысяч. Простому работнику нужно трудиться 111 лет без других трат, чтобы заработать себе на квартиры, подобные тем, что имеет директор.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. В течение двух дней после аварии на поверхность удалось поднять тела восьми шахтёров и трёх горноспасателей.
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