Банк России предложил отказаться от продления льготной ипотеки

Банк России предлагает не продлевать программу "Льготная ипотека" на новостройки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, у ЦБ РФ есть более адресные программы.

"Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе "6,5%", мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо", — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

По мнению экономиста, продление льготной ипотеки может негативно сказаться на рынке недвижимости. Председатель Центробанка пояснила, что стоимость квартир продолжит расти, а спрос — снижаться. Вместе с тем Набиуллина отметила, что после изменения параметров программы некоторые граждане ожидали резкого падения выдачи ипотечных займов, однако этого не случилось.