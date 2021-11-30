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Банк России предложил отказаться от продления льготной ипотеки

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в противном случае это может негативно сказаться на рынке недвижимости. И добавила, что у ЦБ "есть и другие льготные программы, более адресные".

30 ноября, 11:16

Фото © Pixabay

Банк России предлагает не продлевать программу "Льготная ипотека" на новостройки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, у ЦБ РФ есть более адресные программы.

"Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе "6,5%", мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо", — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

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По мнению экономиста, продление льготной ипотеки может негативно сказаться на рынке недвижимости. Председатель Центробанка пояснила, что стоимость квартир продолжит расти, а спрос — снижаться. Вместе с тем Набиуллина отметила, что после изменения параметров программы некоторые граждане ожидали резкого падения выдачи ипотечных займов, однако этого не случилось.

Напомним, летом текущего года кабмин РФ продлил и расширил программу "Льготная ипотека" до 1 июля 2022 года. Так, купить квартиру в новостройке в рамках программы можно по ставке до 7% годовых. А семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года, кредитуют по ставке до 6%.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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