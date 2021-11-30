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Набиуллина назвала маловероятным сохранение уровня ключевой ставки

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 17 декабря. До этого регулятор повышал её уровень шесть раз подряд.

30 ноября, 11:12
<p>Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС</p>

Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает маловероятным вариант сохранения уровня ключевой станки на следующем заседании совета директоров регулятора.

"Это, наверное, самый маловероятный сценарий", — сказала экономист в кулуарах форума "Россия зовёт!".

В Кремле отказались вмешиваться в решения ЦБ о ключевой ставке

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Напомним, в октябре Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Это произошло в шестой раз подряд. Тогда же регулятор указал, что годовая инфляция складывается в интервале 7,4–7,9%. Ранее Набиуллина предупредила, что по итогам 2021 года повышение цен может оказаться на верхней границе прогноза.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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