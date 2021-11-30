Набиуллина назвала маловероятным сохранение уровня ключевой ставки
Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 17 декабря. До этого регулятор повышал её уровень шесть раз подряд.
Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает маловероятным вариант сохранения уровня ключевой станки на следующем заседании совета директоров регулятора.
"Это, наверное, самый маловероятный сценарий", — сказала экономист в кулуарах форума "Россия зовёт!".
Напомним, в октябре Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Это произошло в шестой раз подряд. Тогда же регулятор указал, что годовая инфляция складывается в интервале 7,4–7,9%. Ранее Набиуллина предупредила, что по итогам 2021 года повышение цен может оказаться на верхней границе прогноза.
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