Набиуллина предупредила о высокой инфляции по итогам 2021 года

Годовая инфляция в России по итогам 2021-го может сложиться по верхней границе прогноза Центробанка. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас прогноз и по инфляции идёт, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать [принимая решение по ключевой ставке]", — сказала председатель ЦБ в кулуарах форума "Россия зовёт!".

Набиуллина добавила, что Центробанк намерен проводить ту политику, которая позволит вернуть инфляцию к цели — к 4%, и рассчитывает, что это случится к концу следующего года.

Напомним, Банк России давал прогноз, что инфляция по итогам 2021 года сложится на уровне от 7,4 до 7,9%.