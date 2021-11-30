Набиуллина предупредила о высокой инфляции по итогам 2021 года
Банк России будет учитывать это, принимая решение о ключевой ставке, уточнила экономист. Согласно прогнозу регулятора, повышение цен по итогам года ожидается на уровне от 7,4 до 7,9%.
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Годовая инфляция в России по итогам 2021-го может сложиться по верхней границе прогноза Центробанка. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас прогноз и по инфляции идёт, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать [принимая решение по ключевой ставке]", — сказала председатель ЦБ в кулуарах форума "Россия зовёт!".
Набиуллина добавила, что Центробанк намерен проводить ту политику, которая позволит вернуть инфляцию к цели — к 4%, и рассчитывает, что это случится к концу следующего года.
Напомним, Банк России давал прогноз, что инфляция по итогам 2021 года сложится на уровне от 7,4 до 7,9%.
Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ РФ предложил создать специальный вклад для малообеспеченных граждан. Жителям страны будет доступно только одно такое вложение с ограничением по сумме, уточнили в регуляторе.
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