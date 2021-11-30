Сильный ветер повалил в Москве 59 деревьев, повреждены машины
Как сообщили власти столицы, городские службы оперативно устраняют последствия разгула стихии.
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Сильный ветер в Москве к полудню 30 ноября повалил 59 деревьев, повреждены некоторые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
"По состоянию на 12:00, сильным ветром повалено 59 деревьев, есть повреждённые автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции", — говорится в релизе.
В работе, как отмечается, задействовано необходимое число бригад специалистов и техники, прочищаются водоприёмные решётки и водосточные колодцы, чтобы не допустить временных скоплений воды. Жителей столицы предупредили, что непогода с порывами ветра до 20–25 метров в секунду сохранится до конца суток, и попросили оставаться дома.
Напомним, ранее метеорологи говорили, что в последний день осени, 30 ноября, в Москве ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки, интенсивный дождь будет идти ночью и утром, а во второй половине дня сменится снегопадом. В столице уже обновился суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — столбики термометров достигли плюс 7,5 градуса, однако ближе к вечеру начнёт холодать, температура понизится до минус одного–трёх градусов.
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