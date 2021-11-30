Сильный ветер повалил в Москве 59 деревьев, повреждены машины

Последствия сильного ветра в Москве. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сильный ветер в Москве к полудню 30 ноября повалил 59 деревьев, повреждены некоторые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"По состоянию на 12:00, сильным ветром повалено 59 деревьев, есть повреждённые автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции", — говорится в релизе.

В работе, как отмечается, задействовано необходимое число бригад специалистов и техники, прочищаются водоприёмные решётки и водосточные колодцы, чтобы не допустить временных скоплений воды. Жителей столицы предупредили, что непогода с порывами ветра до 20–25 метров в секунду сохранится до конца суток, и попросили оставаться дома.