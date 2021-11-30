Таролог и парапсихолог Галина Янко назвала самый опасный и тяжёлый день в последнем месяце уходящего года. По словам специалиста, именно 4 декабря с каждым человеком может случиться что-то крайне важное. И причина тому — полное солнечное затмение в 13-м градусе знака Стрелец.

Таролог отметила, что это явление способно изменить привычный уклад и буквально поделить жизнь человека на до и после. При этом в "роковом" дне есть и положительные моменты, поскольку в текущем году затмение состоится в новолуние, когда, как считается, исполняются желания.

"4 декабря 2021 года — один из сильнейших дней в году по влиянию мыслей и действий на нашу судьбу. Можно загадать заветное желание, которое будет поддержано мощнейшим астрологическим фактором", — цитирует "Вечерняя Москва" Янко.

Парапсихолог подчеркнула, что период затмения — самое благоприятное время для избавления от всего, что тянет в прошлое. В частности, необходимо разорвать отношения с токсичными людьми и выйти из деструктивных отношений.

При этом таролог напомнила, что 4 декабря не следует начинать новые дела и принимать важные решения. Также лучше отложить дальние поездки, плановые хирургические вмешательства, финансовые сделки.