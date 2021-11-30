Жизнь разделится на до и после: Таролог Янко предупредила россиян об опаснейшем дне декабря
В эту дату не следует начинать новые дела и принимать важные решения, указала специалист. Также лучше отложить дальние поездки, плановые хирургические вмешательства, финансовые сделки.
Фото © Pexels
Таролог и парапсихолог Галина Янко назвала самый опасный и тяжёлый день в последнем месяце уходящего года. По словам специалиста, именно 4 декабря с каждым человеком может случиться что-то крайне важное. И причина тому — полное солнечное затмение в 13-м градусе знака Стрелец.
Таролог отметила, что это явление способно изменить привычный уклад и буквально поделить жизнь человека на до и после. При этом в "роковом" дне есть и положительные моменты, поскольку в текущем году затмение состоится в новолуние, когда, как считается, исполняются желания.
"4 декабря 2021 года — один из сильнейших дней в году по влиянию мыслей и действий на нашу судьбу. Можно загадать заветное желание, которое будет поддержано мощнейшим астрологическим фактором", — цитирует "Вечерняя Москва" Янко.
Парапсихолог подчеркнула, что период затмения — самое благоприятное время для избавления от всего, что тянет в прошлое. В частности, необходимо разорвать отношения с токсичными людьми и выйти из деструктивных отношений.
При этом таролог напомнила, что 4 декабря не следует начинать новые дела и принимать важные решения. Также лучше отложить дальние поездки, плановые хирургические вмешательства, финансовые сделки.
Ранее нумеролог предупредила об угрозах, которые несут двойки 2022 года. Так, Алла Новокрещенова советует не рассчитывать на счастливую семейную жизнь и посвятить себя творчеству.
Комментариев: 0