Германии, вместо того чтобы "фонтанировать агрессией" по отношению к России, стоит побудить Украину к выполнению Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса о готовности к переговорам с Москвой по деэскалации на территории Незалежной.

Отметим, что тогда немецкий дипломат заявил, что "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России". По словам Мааса, Москва получит сигнал о том, что НАТО поддерживает Киев, и ей придётся заплатить "за любую форму агрессии" в адрес украинцев.

"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией, а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договорённостей", — прокомментировала высказывания Мааса Захарова у себя в телеграм-канале, подчеркнув, что последнего Берлин пока добиться, увы, не смог.