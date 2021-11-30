Захарова призвала Германию прекратить "фонтанировать агрессией"
Так дипломат прокомментировала заявление врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса, предупредившего Россию о последствиях в случае "любой формы агрессии" в адрес Украины.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Германии, вместо того чтобы "фонтанировать агрессией" по отношению к России, стоит побудить Украину к выполнению Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса о готовности к переговорам с Москвой по деэскалации на территории Незалежной.
Отметим, что тогда немецкий дипломат заявил, что "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России". По словам Мааса, Москва получит сигнал о том, что НАТО поддерживает Киев, и ей придётся заплатить "за любую форму агрессии" в адрес украинцев.
"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией, а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договорённостей", — прокомментировала высказывания Мааса Захарова у себя в телеграм-канале, подчеркнув, что последнего Берлин пока добиться, увы, не смог.
А ранее Захарова объяснила заявления Запада о планах России "вторгнуться" на Украину. Дипломат отметила, что стратегия иностранных коллег направлена на создание напряжения с помощью таких провокаций.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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