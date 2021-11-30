Путин: Серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время
Российский лидер отметил, что важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запас лекарств, кислорода и резерв коек.
Скриншот © LIFE
Путин: Серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом глава государства сказал, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт".
"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения. В том числе речь идёт о запасах лекарств, кислорода и резерве коек, а также наиболее эффективных алгоритмах лечения.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах, Дании и на острове Реюньон во Франции.
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