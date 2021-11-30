Путин: Серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом глава государства сказал, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт".

"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин", — сказал российский лидер.