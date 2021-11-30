Путин поручил проработать вопрос экспорта в ЕС водорода по существующим трубопроводам
Перечень задач, озвученных главой государства, составлен по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики в стране. Оно прошло 5 октября.
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Президент России Владимир Путин поручил заняться проработкой вопроса возможности экспорта в страны Евросоюза водорода в составе метано-водородной смеси по действующим трубопроводам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза", — говорится в релизе.
Отмечается, что поручение дано Правительству РФ совместно с "Газпромом" при участии внешнеполитического ведомства. Перечень задач составлен по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики в стране, состоявшегося 5 октября.
Ранее академик РАН Сергей Глазьев предложил правительству добывать водород напрямую из недр Земли. Эта технология многократно дешевле, чем используемые сегодня способы его извлечения из метана или воды, а также позволяет получать элемент в огромных количествах, добавил он.
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