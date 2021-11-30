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Путин назвал рост цен в РФ чувствительной проблемой

Президент призвал не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение.

30 ноября, 11:46
<p>Фото © POOL / ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © POOL / ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!", назвал чувствительной проблемой рост цен в стране.

"Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьёзная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", — заявил он.

По словам главы государства, это связано с целым комплексом событий — например, на рост цен повлияли разрыв логистических цепочек при восстановлении спроса, а также дефицит, наблюдающийся по отдельным товарам.

"Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, влияющие на рост цен", — отметил глава государства.

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А ранее аналитики рассказали, сильно ли будут отличаться цены на продукты в декабре от нынешних.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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