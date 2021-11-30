Путин назвал рост цен в РФ чувствительной проблемой

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!", назвал чувствительной проблемой рост цен в стране.

"Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьёзная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", — заявил он.

По словам главы государства, это связано с целым комплексом событий — например, на рост цен повлияли разрыв логистических цепочек при восстановлении спроса, а также дефицит, наблюдающийся по отдельным товарам.