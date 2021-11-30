Губерниев запустил флешмоб #fromRussiawithGlove в поддержку Панарина, заступившегося за РФ

Видео Telegram / Реальный Губер

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил в Сети хештег #fromRussiawithGlove в поддержку российского хоккеиста Артемия Панарина, который заступился за РФ и кинул перчаткой в канадца Брэда Маршана в матче регулярного чемпионата НХЛ. Соответствующее видео он выложил в своём телеграм-канале.

"В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, а трусы в хоккей не играют. Но одного такого я нашёл. В составе "Бостона" есть игрок сборной Канады Брэд Маршан, который что-то сказал такое Артемию Панарину. Сказал про Россию. Вы знаете, что в нашей стране приличные мужчины за слова отвечают. И тотчас, дело было на скамейке запасных, в Маршана полетела хоккейная перчатка", — отметил Губерниев.

Комментатор также заметил, что если бы Панарин встретился с игроком "Бостона" непосредственно на площадке, то "несложно представить", что было бы в таком случае. При этом бросок перчаткой журналист назвал "достойным ответом" в исполнении россиянина.

"А я, друзья, объявляю флешмоб #fromRussiawithGlove. Поддержим российский хоккей! Артемия Панарина! Поддержим Россию", — подытожил комментатор.