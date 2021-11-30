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"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Адмирал" и прервал серию из четырёх поражений

Свой первый матч "на ноль" в этом сезоне сумел провести и голкипер уфимцев Юха Метсола, отразивший 28 бросков.

30 ноября, 12:01

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Адмирал" из Владивостока со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт во втором периоде открыл Данил Башкиров. За 10 секунд до конца встречи Николай Кулёмин поразил уже пустые ворота, установив тем самым окончательный счёт. Добавим, что голкипер уфимцев Юха Метсола сумел впервые в этом сезоне провести матч "на ноль", отразив все 28 бросков от игроков "Адмирала".

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После этого матча "Салават" расположился на четвёртой строчке таблицы Восточной конференции, тогда как "Адмирал" находится на последнем, 12-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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