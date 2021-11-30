"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Адмирал" и прервал серию из четырёх поражений

Уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Адмирал" из Владивостока со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт во втором периоде открыл Данил Башкиров. За 10 секунд до конца встречи Николай Кулёмин поразил уже пустые ворота, установив тем самым окончательный счёт. Добавим, что голкипер уфимцев Юха Метсола сумел впервые в этом сезоне провести матч "на ноль", отразив все 28 бросков от игроков "Адмирала".