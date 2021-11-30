Путин отверг предположение о стремлении России жить за "крепостными стенами"

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!" заявил, что страна не стремится жить за "крепостными стенами".

"Вы сказали о том, что мы создали экономическую крепость... <...> Но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами!" — отрезал глава государства, обращаясь к одному из инвесторов.