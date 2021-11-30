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Путин заявил о снижении безработицы в России до допандемийного уровня

Глава государства отметил, что рынок труда в нашей стране полностью восстановился. Как подчеркнул президент, это произошло ещё не во всех развитых экономиках мира.

30 ноября, 11:56

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил о снижении уровня безработицы до показателей до пандемии CoViD-19. Как подчеркнул глава государства, объём российской экономики на данный момент превысил докризисный уровень.

"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% — это как раз допандемийный уровень. И сегодня можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это произошло ещё не во всех развитых экономиках мира", — констатировал российский лидер.

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Ранее Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам. Российский лидер напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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