Путин заявил о снижении безработицы в России до допандемийного уровня
Глава государства отметил, что рынок труда в нашей стране полностью восстановился. Как подчеркнул президент, это произошло ещё не во всех развитых экономиках мира.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил о снижении уровня безработицы до показателей до пандемии CoViD-19. Как подчеркнул глава государства, объём российской экономики на данный момент превысил докризисный уровень.
"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% — это как раз допандемийный уровень. И сегодня можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это произошло ещё не во всех развитых экономиках мира", — констатировал российский лидер.
Ранее Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам. Российский лидер напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.
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