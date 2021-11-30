Путин заявил о снижении безработицы в России до допандемийного уровня

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил о снижении уровня безработицы до показателей до пандемии CoViD-19. Как подчеркнул глава государства, объём российской экономики на данный момент превысил докризисный уровень.

"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% — это как раз допандемийный уровень. И сегодня можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это произошло ещё не во всех развитых экономиках мира", — констатировал российский лидер.