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Путин вновь указал на важность взаимного признания вакцин для борьбы с пандемией ковида

Необходимо обеспечить доступность прививок для всех регионов планеты и проводить совместную работу над новыми препаратами, считает лидер РФ.

30 ноября, 11:54
<p>Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вновь отметил важность взаимного признания вакцин против коронавируса и сертификатов о вакцинации. Эти меры помогут в борьбе с пандемией CoViD-19, добавил глава государства.

"Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса", — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

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Ранее Владимир Путин уже отмечал важность взаимного признания вакцин в мире. По словам российского лидера, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет восстановить глобальную деловую, туристическую и другие виды активности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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