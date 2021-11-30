Путин вновь указал на важность взаимного признания вакцин для борьбы с пандемией ковида
Необходимо обеспечить доступность прививок для всех регионов планеты и проводить совместную работу над новыми препаратами, считает лидер РФ.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин вновь отметил важность взаимного признания вакцин против коронавируса и сертификатов о вакцинации. Эти меры помогут в борьбе с пандемией CoViD-19, добавил глава государства.
"Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса", — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".
Ранее Владимир Путин уже отмечал важность взаимного признания вакцин в мире. По словам российского лидера, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет восстановить глобальную деловую, туристическую и другие виды активности.
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