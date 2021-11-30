Путин: Все меры поддержки россиян укладываются в рамки бюджета

Принимаемые государством меры поддержки населения укладываются в рамки бюджета и не имеют инфляционных последствий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь отмечу, что все меры поддержки граждан, которые мы реализуем, укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счёт дополнительных доходов бюджета и перераспределения его расходной части. Таким образом, они не имеют инфляционных последствий", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

По словам российского лидера, важно сохранять ответственный подход в макроэкономической сфере. Путин напомнил, что РФ первой из крупнейших экономик мира нормализовала бюджетную политику в условиях пандемии ковида, и уточнил, что со следующего года власти будут строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении федерального бюджета.