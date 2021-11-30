Путин: Все меры поддержки россиян укладываются в рамки бюджета
Глава государства также обратил внимание на важность сохранения ответственного подхода в макроэкономической сфере.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Принимаемые государством меры поддержки населения укладываются в рамки бюджета и не имеют инфляционных последствий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь отмечу, что все меры поддержки граждан, которые мы реализуем, укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счёт дополнительных доходов бюджета и перераспределения его расходной части. Таким образом, они не имеют инфляционных последствий", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".
По словам российского лидера, важно сохранять ответственный подход в макроэкономической сфере. Путин напомнил, что РФ первой из крупнейших экономик мира нормализовала бюджетную политику в условиях пандемии ковида, и уточнил, что со следующего года власти будут строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении федерального бюджета.
Ранее Владимир Путин заявил о снижении безработицы в России до допандемийного уровня. Глава государства отметил, что рынок труда в нашей стране полностью восстановился. Как подчеркнул президент, это произошло ещё не во всех развитых экономиках мира.
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