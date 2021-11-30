"Все играют в РПЛ": Футболист "Локомотива" Рыбус заявил, что сборная Польши сильнее России
24 марта команды сыграют друг с другом в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.
Фото © Польский футбольный союз
Польский защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус считает, что сборная его страны сильнее российской национальной команды. Об этом сообщает издание Weszlo.
24 марта сборная России сыграет на своём поле с Польшей в первом раунде стыковых матчей ЧМ-2022. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция – Чехия. Эта игра также пройдёт в России.
"Жеребьёвку считаю в целом удачной. Россия — это не Португалия и не Италия. Против неё вполне можно играть. Вообще сборная Польши выглядит сильнее россиян. У нас почти все футболисты выступают в сильных европейских клубах. А у России, по сути, все играют в РПЛ. За границей закрепился только Головин", — сказал Рыбус.
Место проведения стыковых матчей российской команды пока не определено. По словам главного тренера нашей сборной Валерия Карпина, встречи могут пройти в Москве, Ростове или Краснодаре.
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