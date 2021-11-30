24 марта сборная России сыграет на своём поле с Польшей в первом раунде стыковых матчей ЧМ-2022. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция – Чехия. Эта игра также пройдёт в России.

"Жеребьёвку считаю в целом удачной. Россия — это не Португалия и не Италия. Против неё вполне можно играть. Вообще сборная Польши выглядит сильнее россиян. У нас почти все футболисты выступают в сильных европейских клубах. А у России, по сути, все играют в РПЛ. За границей закрепился только Головин", — сказал Рыбус.